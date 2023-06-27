«Говорил ему, что делать»: у пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика был воображаемый друг
Приемная мать пропавшего в Екатеринбурге ребенка заявила, что у него был воображаемый друг.
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В Екатеринбурге полиция, волонтеры и следователи ищут пропавшего 26 июня шестилетнего мальчика. Его приемная мать рассказала, что мальчик начал убегать из дома полгода назад, но его всегда находили.
По словам женщины, у мальчика подозревали шизофрению – семья обратилась к психиатру, когда он едва не убил сестру. Медики заявили, что точный диагноз может быть поставлен только после семи лет.
Опекун сообщила другие не менее любопытные подробности о пропавшем ребенке.
«У него есть воображаемый друг, который говорит ему, что делать. То он положил руки на обогреватель, то еще что-то», - сообщила родительница изданию E1.ru.
В семье, где растет ребенок, шестеро детей. Он был взят под опеку в возрасте двух лет – с ним удочерили сестру. Первоначально ребенок ничем не отличался, агрессивное поведение стало проявляться позже.
Женщина ищет ребенка с остальными: по громкоговорителю она обращается к шестилетнему малышу и жителям. Она призывает мальчика выйти и обещает, что «никто не обидит, никто не будет ругать».
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