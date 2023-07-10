Опекун шестилетнего Далера, обвиняемая по трем статьям, настаивает на смягчении приговора

В Свердловском областном суде рассмотрят апелляцию опекуна шестилетнего Далера. Женщину обвиняют в убийстве мальчика, мошенничестве и истязании. Заседание назначено на 12 июля.

Об этом сообщает kp.ru.

Ранее опекун была направлена в СИЗО на 2 месяца. В настоящий момент ей грозит до 20 лет тюрьмы.

В пресс-службе суда отметили все обстоятельства дела. 26 июня опекун сообщила в правоохранительные органы о пропаже ребенка. Трое суток несколько сотен человек искали мальчика, пока не обнаружили его в арендованном семьей гараже на Дорожной улице. Далер лежал в спортивной сумке. Как выяснилось, он скончался полгода назад, когда приемная мать избила его. После случившегося она спрятала тело.

После этого специалисту органов опеки было предъявлено обвинение в халатности, а заведующую детского сада, куда ходил малыш, обвинили в превышении должностных полномочий.

Напомним, у опекунши остались родные дети, которые будут переданы отцу, вернувшемуся из зоны СВО.

Ранее мы писали, что после случившегося в больницах Екатеринбурга начались массовые прокурорские проверки. Медикам сообщили, что они должны реагировать на любые телесные повреждения у детей и сразу же обращаться в правоохранительные органы.