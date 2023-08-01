«Опека точит на меня зуб»: снимавшая порно с трехмесячной дочерью мать пытается вернуть ребенка

На Урале 18-летняя мать, снимавшая порноролики с трехмесячной дочерью, прокомментировала происходящее с ней сейчас. Жительница Лесного заявила, что устала от негатива, который начала получать после возбуждения уголовного дела, и уже хочет умереть. При этом она не намерена прекращать попыток вернуть себе ребенка. Об этом сообщает издание E1.ru.

В распоряжении СМИ оказалась переписка подозреваемой, в которой она оправдывала свои действия. По ее словам, на самом деле во всем виноват ее бывший молодой человек, а она просто «расхлебывает» все его ошибки. Россиянка рассказала, что ее экс-сожитель снимал «всякую порнуху», причем в ней фигурировали несовершеннолетние, и она из-за чувств его прикрывала.

Теперь же молодого человека уже нет в живых, но он продолжает портить жизнь своей бывшей возлюбленной. Молодая мать уверена, что правда на ее стороне, поэтому намерена вернуть дочь, хоть и понимает, что это будет весьма непросто. Сейчас же она получает огромное количество плохих комментариев, в которых ее судят неизвестные ей люди. Подозреваемая же считает, что они на это не имеют права, так как не знают всей истории.

«Я уже не могу. Я уже просто хочу умереть. <…> Мне кажется, что это опека, потому что она точит на меня зуб уже очень давно, и как бы они повлияли на то, что у меня забрали ребенка и отдали в другую семью», - цитирует слова 18-летней СМИ.

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