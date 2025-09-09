Опаздывал на урок: 32-летний учитель ОБЖ и физкультуры разбился насмерть на мотоцикле

Непреодолимое желание во что бы то ни стало успеть на занятия обернулось для учителя ОБЖ ии физкультуры в Подмосковье гибелью. 32-летний мужчина разбился на мотоцикле и получил смертельные травмы, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Работник школы в Зарайске из всех сил спешил в образовательное учреждение, так как опаздывал на урок. В какой-то момент мотоциклист потерял управление над транспортным средством и, слетев с него, попал под колеса машины.

Полученные учителем травмы оказались смертельны. Пострадавший скончался на месте ДТП. По информации журналистов, школьники обожали педагога. Случившееся для них стало большой трагедией. Этим летом мужчина попал на местную доску почета «Лучшие люди муниципального округа Зарайск Московской области».

