Опасные «ватрушки»: блогер на авто с привязанными тюбингами сделал заявление после скандала

Блогер из Мытищ, организовавший опасные гонки с прикрепленными к автомобилю тюбингами, вынужден был извиниться после того, как его поступок вызвал бурю негодования. Как отмечает РЕН ТВ, водитель не скрывался от полицейских.

Водителя из Подмосковья, устраивавшего опасные заезды с 15 привязанными к машине ватрушками, наказали. После того, как видео стало вирусным, полиция начала расследование, и участники сами явились в полицейский участок, признав свою вину.

На кадрах, появившихся в соцсетях, внедорожник катает группу людей, прицепив к себе несколько тюбингов, по проезжей части города. Это опасное мероприятие привлекло внимание не только общественности, но и страж правопорядка.

Блогер, инициатор этой авантюры, признал, что его целью было привлечь внимание и стать популярным в социальных сетях. Он объявил, что они решили провести акцию ради тренда в Сети, где машина тащит прикрепленные предметы, и таким образом, поднять свою известность.

Однако эта акция не только подвергла опасности участников, но и вызвала серьезное негодование у публики и полиции. Съемка происходила на проезжей части, где могли возникнуть аварийные ситуации.

После расследования полиции, участники самостоятельно явились в полицейский участок, уже без «ватрушек». Блогер извинился, объяснив, что акция была проведена в рамках популярного тренда в социальных сетях, но признал, что это было опасным и необдуманным поступком.

Важно отметить, что подобные экстремальные выходки могут повлечь за собой серьезные последствия и привести к травмам или гибели участников. Полиция регулярно предупреждает о рисках подобных действий и призывает соблюдать правила безопасности на дороге.

Ранее мы писали о том, с чего началась вся эта история.