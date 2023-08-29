Опасается возвращаться: пропавшую фигуристку Горбачеву видели в кафе после исчезновения

Пропавшая фигуристка Алина Горбачева попала на несколько камер в кафе после исчезновения. 16-летняя спортсменка на кадрах была жива и здорова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения в одном из заведений. На них девушка сидит в кафе.

«Алина знает, что ее ищут и опасается возвращаться домой», – отмечает источник.

Сообщается, что к поискам спортсменки подключены полиция и волонтеры национального центра помощи детям. До этого была информация о том, что девушка может прятаться у одного из своих друзей. Следователи сейчас склоняются именно к этой версии. Проверяют ближайшее окружение Алины.

Напомним, что фигуристка пропала вечером 28 августа, после того, как вышла с тренировки. Сначала думали, что она могла утонуть, были проведены поисково-спасательные работы на Покровской набережной. Водолазы исследовали дно в районе, где последний раз видели Горбачеву — тела не найдено.

Отмечается, что столичный СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Но после публикации кадров с кафе, будут устанавливать местонахождение девушки.

Ранее бабушка пропавшей Алины Горбачевой рассказала о ссоре внучки с тренером.