Опаивали детей, чтобы хорошо спали: появилась новая версия смерти 10-месячной девочки под присмотром няни

В частном саду на Кубани, где скончалась 10-месячная девочка, няня могла опаивать чем-то детей. Поэтому воспитанники вели себя спокойно и хорошо спали.

О новой версии, озвученной адвокатом семьи Евгенией Лещенко, рассказал сайт Kp.ru.

Защитница настаивает на проведении анализа крови погибшей и других биологических сред.

«Есть предположение, что детей няня чем-то опаивала, чтобы они хорошо спали и были спокойными», - сказала Лещенко.

Эти подозрения возникли не на пустом месте: девочка была активной, но когда ее забирали у няни, всегда хотела спать. Аналогичными наблюдениями делились другие мамы.

Няня настаивает, что ребенок умер во сне. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за асфексии, возникшей из-за рвотных масс. Суд продолжает рассматривать дело.

Ранее сообщалось, что расследование дела завершено.