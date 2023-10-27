На Кубани завершено расследование смерти 10-месячной девочки с соской во рту при няне
На Кубани передали в суд дело о смерти 10-месячной девочки с соской при няне.
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На Кубани завершено расследование дела по факту смерти 10-месячной девочки в частном детском саду. Экспертное заключение передано в суд - первое заседание назначено на начало следующего месяца.
Подробности сообщает сайт Kp.ru.
Что происходило в день смерти ребенка в саду, не знает никто, кроме няни. Однако она не признает вину. Женщина находится под подпиской о невыезде.
Родители намерены подать иск о компенсации морального вреда.
Как рассказала мать погибшей, сначала говорили, что у ребенка синдром внезапной смерти. Потом выяснилось, что была асфиксия – девочка захлебнулась рвотными массами.
Она лежала на животе с соской во рту. Мать говорит, что дочь «была в таком положении, из которого не смогла выбраться, чтобы не захлебнуться». По ее словам, в момент происшествия рядом с ребенком никого не было.
Ранее сообщалось о смерти ребенка в Челябинской области после тренировки по борьбе. Мальчик сначала потерял сознание, а потом впал в кому.