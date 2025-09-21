«Они выбирались из его носа и рта»: убитый пауком немец стал домом для 200 насекомых

Смерть жителя Германии ужаснула сотрудников правоохранительных органов в городе Дортмунд. Стражи порядка побывали в квартире, хозяина которой убил паук, а его тело стало прибежищем для 200 насекомых.

О страшной находке, сделанной полицией, сообщает Mirror. По информации журналистов, в органы правпорядка обратились соседи немца. Они давно не видели мужчину и по этой причине забили тревогу.

Правоохранители смогли попасть в квартиру к жителю Дортмунда и оказались в шоке от увиденного. Почти все жилище оплетала паутина, а повсюду были насекомые.

«Гигантская паутина окутала его, пауки были повсюду. Они выбирались из его носа и рта», — рассказал один из стражей порядка.

Оказалось, что хозяина квартиры, который держал около 200 насекомых, убил паук. По словам соседей, место смерти мужчины было похожа на что-то среднее между ботаническим садом и местом размножения бабочек из фильма «Молчание ягнят».

Ранее в Великобритании местный житель преодолел инсектофобию, купил паука и умер после его укуса. Вдова попросила правительство запретить продажу опасных членистоногих через Сеть.