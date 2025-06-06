«Они уже не жили вместе»: раскрыты детали убийства волонтера «ЛизаАлерт» Марии Лубсановой

В Бурятии бывший муж зарезал волонтера отряда «ЛизаАлерт» Марию Лубсанову под позывным Манюня. Близкие убитой рассказали, что экс-избранник на протяжении двух лет терроризировал ее. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело Марии обнаружили 5 июня в районе села Ключи Иволгинского района. По данным следствия, на нее во время ссоры напал экс-супруг. Очевидцы делились, что мужчина сначала избивал девушку, а затем засунул ее в машину и увез в лес. Лубсанова при этом пыталась вырваться и звала на помощь. Вдали от населенного пункта подозреваемый зарезал волонтера, после чего покончил с собой.

Глава Иволгинского района Николай Емонаков признался, что буквально на днях виделся с Марией на рабочей встрече. Она передала много трофеев из зоны специальной военной операции.

По словам близких Манюни, несмотря на то, что она помогала другим, в ее жизни все было далеко не спокойно и ей самой требовалась помощь. Сообщается, что бывший постоянно наведывался к ее дому и пытался проникнуть внутрь. При этом девушка не обращалась в полицию.

«На первый взгляд он, конечно, был спокойный, уравновешенный человек. Я не знаю, что могло произойти. В принципе, адекватные, нормальные. Я бы не сказала, что там это... Они уже не жили же, считай, вместе», - рассказала соседка Марии.

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