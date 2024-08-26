Первый случай в истории России: убийца и насильник бабушки второй раз пошел на СВО из колонии

Бывший боец ЧВК «Вагнер» сумел два раза избежать наказания за совершенные преступления. Оба раза он подписывал договор и отправлялся нести службу в зону спецоперации. Это первый случай в истории России, когда уголовник дважды отправляется на фронт из тюрьмы, передает Telegram-канал Травмпункт.

За первое убийство молодой человек получил 14 лет колонии. Однако до конца он их не отсидел. Осужденный подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и пошел служить. По возвращении с фронта он совершил еще одно преступление.

На руках у россиянина кровь пожилой женщины. Он расправился с ней, после чего надругался над телом. Рецидивиста осудили и отправили в колонию на 23 года. Но вот он снова заключил контракт на службу и уже направляется в зону боевых действий.

Ранее в Москве 87-летнего пенсионера скрутили в автобусе за фразу о ЧВК «Вагнер». Пассажирам показалось, что пожилой мужчина назвал бойцов убийцами.