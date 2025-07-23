«Они друг друга любили»: военный приехал в отпуск и убил возлюбленную в день свадьбы

В Тюменской области военный приехал в отпуск домой, женился на возлюбленной и в этот же день убил ее. Поводом послужила ревность. Подробности сообщает 72.ru.

Сестра обвиняемого рассказала, что он женился на избраннице 4 марта. Свадьбу решили не устраивать, поэтому расписались в ЗАГСе, а после поехали к семье в соседнее село отмечать. По словам родственницы мужчины, это были обычные посиделки, но жених сильно напился.

«Они не ругались. Они друг друга любили. Они приехали к нам в гости после росписи. Мы посидели, выпили. Брат еле стоял на ногах, я его сама до дома провожала», - рассказала собеседница СМИ.

Ночью с 4 на 5 марта молодожены поехали домой, но по пути у них произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина ударил жену по лицу, а после вонзил нож ей в грудь. Женщина скончалась от потери крови.

О произошедшем сестра обвиняемого узнала уже утром, когда ей позвонила начальница с работы. Тогда же новости дошли и до сына погибшей.

«Этого человека она очень сильно любила. Она ему постоянно продуктами забивала холодильник. Ревности было много с обеих сторон. В прошлом году был случай, когда мама пропала. На следующий день она только появилась в Сети. Он ее избил», - поделился молодой человек.

Обвиняемого в убийстве осудили на 12 лет и 6 месяцев колонии.

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