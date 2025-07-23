Нанесли удары в голову и в живот: глухонемого инвалида забили до смерти из-за замечания

В Подмосковье забили до смерти глухонемого инвалида. Подозреваемыми по делу проходят мигранты. Их действия записала камера видеонаблюдения. Подробности сообщает mk.ru.

По данным источника, 49-летний россиянин встретил мужчин 20 июля, когда возвращался домой вечером. По дороге он заметил двух разнорабочих, которые копались в мусорном контейнере. Предположительно, они искали металлолом. Родственники инвалида рассказали, что он, вероятно, сделал им замечание, но они посчитали его махи руками проявлением агрессии.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что избивал мужчину только один мигрант. Он нанес два удара по голове и один в живот. Его приятель в это время стоял и наблюдал за происходящим. После разнорабочие оставили тело в кустах. А через час его обнаружили соседи.

Подозреваемых в убийстве оперативно задержали в тот же день. На допросе они сделали вид, что не понимают русский язык.

Ранее в Екатеринбурге мужчина убил таксистку и оставил ее тело в машине.