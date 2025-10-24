«Они бы жгли костер»: алтайский отшельник предположил, что пропавшая в красноярской тайге семья может быть жива

Бывший алтайский отшельник, проживший 20 лет в тайге, Оджан Наумкин предположил, что пропавшие в Красноярском крае супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь могут быть еще живы.

В беседе с aif.ru алтайский Маугли, как прозвали мужчину в Сети, заявил, что вероятность этого есть, если семья взяла с собой достаточные запасы еды и воды.

«Вероятность, что они еще живы, всегда есть. Шансы могут быть, если они с собой взяли достаточно еды, и, может быть, нашли какое-то питание на месте. Но тогда бы они жгли костер, был бы дым, и их смогли бы найти», — отметил Наумкин.

Основной причиной исчезновения Усольцевх, по версии Следственного комитета, по-прежнему является несчастный случай. Местные охотники, в свою очередь, предполагают, что семья могла попасть в ловушку для зверей.

Оджан Наумкин два десятилетия жил с родителями в землянке в алтайском лесу. Семья питалась тем, что выращивала у себя на огороде. Молодой человек лишь изредка выходил к людям, чтобы продать собранные грибы и ягоды и купить муку и мясо.

Когда ему исполнилось 20 лет, родители оставили его в лесу одного. Тогда он обратился в полицию. Родителей позже обнаружили в Приморье. Оджан с тех пор вернулся в социум, переехал в Москву, где со временем открыл собственную кофейню.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае возобновили поиски пропавшей семьи Усольцевых.