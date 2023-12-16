Она устала терпеть издевательства: женщина задушила свекровь подушкой и села в тюрьму

Суд вынес приговор жительнице Ишима Тюменской области, обвиняемой в убийстве свекрови. За совершенное преступление она получила шесть лет колонии общего режима, передает 72.ru.

Женщина решилась на убийство, находясь под постоянным давлением со стороны супруга и его матери. Глава семейства регулярно избивал супругу, а свекровь издевалась над ней и воспринимала как прислугу.

После очередного пьяного скандала пострадавшая жительница Ишима выпила в одиночестве, а потом услышала, как ее зовет мать супруга. Она пришла к ней в комнату и стала наводить порядок. При этом свекровь начала кричать на невестку и оскорблять ее. На фоне постоянных скандалов, и находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина схватила подушку, навалилась на обидчицу и задушила ее. После этого она рассказала о случившемся супругу.

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