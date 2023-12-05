На Кубани мужчину убили деталью от трактора и погрузили тело в ковш

На территории Прикубанского хутора в Краснодарском крае двое мужчин из-за ревности убили соперника. Они забили знакомого деталью от трактора и погрузили тело в ковш. Затем его переместили в водный канал и засыпали навозом.

Подробности преступления приводит СУ СК РФ по региону в своем Telegram-канале.

По данным следствия, трое мужчин и женщина - работники одного фермерского хозяйства. В день происшествия 21 сентября они распивали спиртные напитки. В результате конфликта двое мужчин 37 лет и 41 года по очереди нанесли сопернику удары металлической деталью от трактора. 44-летний мужчина скончался на месте. Тело попытались спрятать, и только 28 ноября его нашел владелец фермы.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, он арестован. Соучастника преступления объявили в розыск. Назначены экспертизы, расследование продолжается.

По информации РИА Новости, женщина не признана соучастницей, так как знала о гибели знакомого, но не участвовала в сокрытии тела.

Ранее сообщалось, что в Ижевске мужчина убил 44-летнюю сожительницу. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. После убийства мужчина надругался над 11-летней дочерью женщины.