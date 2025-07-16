«Она упала мне в руки»: бойцы СВО спасли выпавшую из окна девочку в российском городе

Два бойца СВО спасли девочку, выпавшую с балкона шестого этажа в Иркутске. О случившемся они рассказали Kp.ru.

Инцидент произошел 12 июля. Илья и Максим, которых несколько месяцев назад комиссовали с зоны СВО по состоянию здоровья, приехали в один из дворов Иркутска, чтобы повидаться с боевым товарищем.

Мужчины общались во дворе, как вдруг на землю сверху упал мобильный телефон. Вслед за ним с балкона сорвалась девочка лет 13. Бойцы, сориентировавшись за доли секунды, поймали подростка.

«Она упала мне в руки, и мы оба повалились на землю. Каким-то образом я успел сообразить, что нужно подхватить ее так, чтобы защитить от удара голову и грудную клетку. О себе думать было некогда», — рассказывает 27-летний Илья.

Илья не пострадал. Девочку увезли в больницу на скорой помощи. К счастью, школьница отделалась переломами ног и челюсти.

На следующий день бойцы приехали на место происшествия, чтобы пообщаться с родителями девочки и узнать о состоянии ее здоровья. Близкие пострадавшей поблагодарили молодых людей за спасение ребенка.

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