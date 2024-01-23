Она упала, из ее рук вылетел голубь: избиение девушки на фоторынке обернулось уголовным делом

Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению инцидента, который произошел еще в августе прошлого года. Петербурженку, которая гуляла с голубями, избили на фоторынке. Предполагается, что девушка пострадала от рук конкурентов, передает 47news.

Спустя полгода полиция решила возбудить уголовное дело о причинении вреда здоровью по факту случившегося. Известно, что незнакомец напал на жительницу Северной столицы возле Ростральных колонн. Он ударил ее по лицу локтем, а после скрылся. На помощь пострадавшей пришла аниматоры.

Кого именно подозревают в совершении преступления, пока неизвестно. Есть предположения, что к нападению на девушку причастен 40-летний петербуржец, который недавно перешел из украинского в российское гражданство и у которого есть бизнес по фотографированию с голубями.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено против водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.