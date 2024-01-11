Грозит до 2 лет лишения свободы: уголовное дело возбуждено против водителя, сбившего поэта Льва Рубинштейна

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который за рулем автомобиля сбил поэта Льва Рубинштейна в Москве. Ему грозит до 2 лет лишения свободы, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Срок при этом может измениться, если Рубинштейн выживет. Однако врачи назвали маловероятным такой исход. У пострадавшего поэта диагностированы: сильная гематома головного мозга в острейшей стадии, серьезная травма таза, переломы скуловой и височной кости. Пожилому мужчине приходится дышать через трубку. Кроме того, ситуацию усугубляет болезнь легких.

Рубинштейн попал под машину 8 января на улице Образцова в районе Марьина Роща. Поэта экстренно доставили в больницу, где ему провели сложную операцию.

Ранее в Московской области водитель пассажирского автобуса сбил 99-летнюю женщину. В результате случившегося пенсионерка выжила и попала в больницу.