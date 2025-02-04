«Она умерла не от моих рук»: россиянин, обвиняемый в убийстве двухлетней девочки, выступил с речью в суде

В Екатеринбурге мужчина, которого подозревают в убийстве двухлетней дочери сожительницы, выступил в суде с речью. Он заявил, что не признает свою вину и жалеет, что раньше не давал показания против матери умершей малышки. Об этом сообщает E1.ru.

Источник опубликовал полное заявление обвиняемого, в котором он отметил, что не причастен к смерти девочки. Он осознает, что произошедшее — страшно, однако отрицает, что лишил ребенка жизни своими руками. По его словам, он отказывался от сотрудничества со следствием, так как хотел защитить возлюбленную, чтобы ей вернули детей. Но потом он узнал, что женщина дала показания против него.

«Показания, которые она давала после прохождения полиграфа в отношении меня, — неправда. Я не причинял таких жестоких увечий девочке. Там говорится о том, что я нанес девочке около 30 ударов ногами и 20 ударов руками — это неправда. Я не делал этого. Трудно представить, что было бы с человеком после ударов взрослого», - заявил подозреваемый.

Мужчина отметил, что знал о насилии сожительницы в отношении маленькой дочери. Он признал, что тоже срывался, но смертельные удары наносил не он. Он заверил, что пришел в дом, когда девочка уже была мертва.

«Я ненавижу себя за то, что поднимал руку на девочку и каждый день прошу прощения у нее. Пускай я буду признан виновным в убийстве, но я уверен в себе и в том, что она умерла не от моих рук. Я ее не убивал!» - заключил обвиняемый.

Также на заседании мужчина обратился к тете погибшей и попросил у нее прощения.

Напомним, что девочку нашли мертвой в декабре 2023 года. Сначала ее мать заявила, что дочь неудачно упала с горки, а затем обвинила в ее смерти сожителя. По ее словам, он забил малышку.

Ранее появилась информация, что мать убитого мальчика из Черняховска знала о его смерти.