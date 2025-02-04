Мать убитого в Калининградской области мальчика знала о его смерти, но молчала

Мать убитого в Калининградской области мальчика рассказала, что знала о расправе мужа над сыном, но молчала. Женщина объяснила в беседе с 360.ru, что супруг угрожал ей и 12-летней дочери.

Напомним, что в Черняховске искали семилетнего мальчика. Родители сами пришли в полицию и сообщили, что ребенок исчез после того, как его отругали. Тело было найдено в воде в пакете с кирпичами. Отчим мальчика находится под подозрением.

Мать пояснила, что мужчина принимал активное участие в поисках ребенка, а ей запретил что-либо говорить.

«Я в этот день была на работе», — заявила она.

Женщина отметила, что знала о расправе над ребенком, но боялась рассказать правду правоохранителям.

«[Угрожал расправой]», — добавила она.

По словам жительницы, мужчина был жесток не только к мальчику, но и к ней и 12-летней дочери.

«Я не могу ответить на вопрос, с чего это все началось», — высказалась она о периоде начала агрессивного поведения мужчины.

Ранее мы писали о том, что отец пяти умерших детей в Красной Сопке раскрыл подробности гибели пятого ребенка.