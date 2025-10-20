«Она пить не пила, но привычка была»: что известно о матери троих детей, погибших в страшном пожаре

Глава сельского поселения «Чикичейское» Нургаян Гарифов, где во время пожара погибли трое детей, рассказал об их матери. По его словам, у женщины не было проблем с алкоголем.

Как пояснил Гарифов, многодетная мать ранее жила в селе Зилово, а в Чикичей приехала примерно в сентябре 2025 года. Брат женщины погиб на СВО, ее родители получили выплаты и купили себе жилье в этой же деревне, оставив свой дом дочери.

Глава села добавил, что власти присматривали за многодетной мамой. Он побывал у нее дома несколько дней назад — женщина в тот момент как раз мыла полы.

«Она пить не пила, но привычка была — в магазин убежать, еще по делам. Я слышал, что ребятишки уже когда-то раньше спичками баловались, пока ее не было. Возможно, это опять и произошло», — рассказал он «Чите.ру».

На данный момент Гарифов не знает, где находится женщина. Предположительно, ее задержали следователи.

Напомним, пожар случился в жилом доме, где трое детей были заперты без присмотра. Спасти их не удалось.