Мать заперла дома: трое малышей погибли во время страшного пожара в российском городе

19 октября в одном из сел Забайкальского края случился пожар в жилом доме. В результате происшествия погибли трое маленьких детей.

Трагедия произошла в селе Чикирей Сретенского округа. Пожар унес жизни детей в возрасте двух и четырех лет. Еще один годовалый малыш умер по пути в больницу. Известно, что они находились дома без присмотра взрослых, рассказали в СК по Забайкалью.

По предварительным данным регионального ГУ МЧС, мать заперла детей одних дома.

«Для установления причин возгорания и выяснения всех обстоятельств происшествия на месте ведут работу сотрудники государственного пожарного надзора совместно с испытательной пожарной лабораторией», — пояснили в ведомстве.

В результате правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура начала проверку организации системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

