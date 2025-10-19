Мать заперла дома: трое малышей погибли во время страшного пожара в российском городе
© Фото: СУ СК РФ по Забайкальскому краю
19 октября в одном из сел Забайкальского края случился пожар в жилом доме. В результате происшествия погибли трое маленьких детей.
Трагедия произошла в селе Чикирей Сретенского округа. Пожар унес жизни детей в возрасте двух и четырех лет. Еще один годовалый малыш умер по пути в больницу. Известно, что они находились дома без присмотра взрослых, рассказали в СК по Забайкалью.
По предварительным данным регионального ГУ МЧС, мать заперла детей одних дома.
«Для установления причин возгорания и выяснения всех обстоятельств происшествия на месте ведут работу сотрудники государственного пожарного надзора совместно с испытательной пожарной лабораторией», — пояснили в ведомстве.
В результате правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура начала проверку организации системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
