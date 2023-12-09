«Она надышалась»: дочь певицы Натальи Штурм пострадала в результате пожара

В квартире дочери певицы Натальи Штурм Елены случился пожар. Об этом артистка рассказала на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Со слов Натальи Штурм, утром 9 декабря в новостройке в районе Ильинские Луга в Москве замкнуло проводку. В это время артистка и все члены ее семьи спали. Они проснулись, почувствовав задымление на кухне.

Возгорание устранили, но дочь певицы надышалась дымом — ее госпитализировали на скорой помощи. По словам певицы, Елена плохо себя чувствует.

Как оказалось, Елена вывела своих детей в безопасное место, но постоянно возвращалась в квартиру за вещами.

«Она надышалась, потому что несколько раз забегала в квартиру, выбрасывая вещи детей, потому что они босиком стояли на кафеле в прихожей, на лестничной клетке», — цитирует певицу Пятый канал.

Дочь Елена родилась у Натальи в браке с артистом театра оперетты Сергеем Деевым в 1989 году. В 2019 году певица стала бабушкой внука Даниэля.

Ранее певица Наталья Штурм призвала девушек не «выносить свою половую жизнь на лицо». Интервью с артисткой вы можете прочитать здесь.