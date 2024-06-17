«Она и не подозревала, что беременна»: фельдшер скорой помощи приняла роды у женщины в машине

В Ленинградской области фельдшер скорой помощи приняла роды у женщины, которая не догадывалась о своей беременности. Она жаловалась на боль, но не ожидала, что это может быть от приближающихся схваток. Об этом сообщается на странице в соцсети «ВКонтакте» ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи».

Все произошло в Выборгском районе 47-го региона. Ночью жительница почувствовала боли в спине и животе, отдающие в паховую область. Она не могла уснуть, а утром не выдержала и вызвала медиков. Прямо перед приездом скорой помощи у нее отошли воды, только тогда женщина догадалась о беременности.

«Интересное положение стало сюрпризом не только для приехавшей на этот вызов фельдшера скорой Анны Макаровой, но и для самой пациентки: она и не подозревала, что беременна», — говорится в сообщении.

Фельдшер во время осмотра поняла, что у пациентки начались регулярные схватки. Так как будущая мама ранее не обследовалась, то ее необходимо было везти в роддом, что они и сделали, но не успели.

Фельдшер рассказала, что до учреждения нужно было добираться еще час, а у женщины участились схватки. Тогда сотрудница приняла решение провести роды в машине и попросила водителя остановиться.

Сами роды прошли быстро и без проблем, жительница родила мальчика. Их доставили в Выборгский родильный дом, где малыша осмотрели специалисты.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске хирурги удалили пациентке опухоль мозга, изуродовавшую лицо. Женщине пришлось скрывать дефект с помощью прически, но в какой-то момент опухоль стала расти. Тогда 44-летняя жительница забила тревогу.