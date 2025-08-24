Она была жива 19 августа и махала дрону: последние видео умирающей туристки на пике Победы передадут родным

Российская альпинистка Наталья Наговицына, которая сломала ногу на пике Победа, погибла. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией. Незадолго до гибели женщина попала на камеру дрона — видео планируют передать близким туристки.

Об этом рассказал киргизский альпинист Илим Карыпбеков, пишет StarHit. По его словам, Наталья сломала ногу 12 августа, а спустя семь дней она еще была жива.

Андрей Маглеванный, альпинист который пытался спасти Наговицыну, последний, кто видел ее живой. Он запустил свой дрон и подлетел к месту дислокации россиянки.

«У него сохранились видео, которые он обещал дать только ее родственникам. Так вот, чтобы понимать, каким она была невероятно сильным альпинистом — он поднял свой дрон третий и последний раз 19 августа. Она была жива и махала дрону! 12 августа Наталья слегла, через семь дней она была жива», — рассказал Илим.

Ранее стало известно, в каких условиях выживала застрявшая в горах Киргизии туристка. Женщина оказалась в так называемой зоне смерти.