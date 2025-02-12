Нашел подработку в Telegram: арестованный племянник Варнавы выступил курьером в 8 эпизодах мошенничества

Племянник актрисы Екатерины Варнавы выступал в качестве курьера минимум в 8 случаях мошенничества. Об этом он признался в суде.

Подробности приводит Telegram-канал Mash.

По его информации, молодой человек нашел подработку в Telegram. Ему обещали 1,5% от каждой полученной у клиента суммы.

Парню дали 10 заказов – обещали 85 тыс. рублей. Он успел выполнить 8. Он уже забирал деньги в Наро-Фоминске, Москве, Видном, Люберцах, Костроме. Варнава попался при получении денег в Мытищах. Забирал разные суммы – от 230 тыс. до 1,1 млн.

Юноша говорит, что не догадывался о мошенничестве – он просто доставлял посылки.

Суд отправил парня в СИЗО. Он проведет в следственном изоляторе два месяца. Адвокаты уже обжаловали арест и просят отпустить под подписку о невыезде.

Ранее сообщались подробности задержания племянника Варнавы.