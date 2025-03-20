«Он выпил три бутылочки»: друг Федора Малыхина последним видел хоккеиста живым

Друг умершего хоккеиста Федора Малыхина Данил Галимуллин рассказал, что спортсмен выпивал в последний вечер. Приятели виделись в воскресенье 16 марта и посетили матч на «УГМК-Арене», а уже в понедельник тот не вышел на работу.

Подробности выяснило агентство Ura.ru.

«В воскресенье, 16 марта, мы были на матче в „УГМК-Арене“, я Федю туда довез. Он выпил три бутылочки пива на стадионе и еще три взял с собой домой», - рассказал Данил.

Молодой человек отметил, что хоккеист выпивал не залпом, а постепенно, за полдня. После матча он подвез Малыхина на такси домой – друзья попрощались в начале девятого.

18 марта отец хоккеиста сообщил о смерти сына. Данил приехал на место – он второй человек, который видел Федора мертвым.

«Просто голова откинута назад, как будто человека выключило по щелчку пальца», — описал собеседник увиденное.

Эксперты сообщили Галимуллину, что смерть, скорее всего, случилась из-за тромба. Экспертизу будут делать больше месяца. Данил считает, что Малыхин умер вечером 16 марта – пока точная дата неизвестна.

«В понедельник Федя уже не вышел на работу, а он очень ответственный, если бы что-то случилось, он бы предупредил», — поделился Галимуллин.

Ранее отец умершего хоккеиста рассказал, что нашел сына мертвым на диване в шортах. Спортсмен держал в левой руке телефон, устройство было разряжено.