«Он всех дома запирал, никуда не выпускал»: что известно о мигранте, убившем пятимесячную дочь в Люберцах

В Подмосковье нелегальный мигрант убил пятимесячную дочь. Журналисты разыскали родственников семьи и узнали, что мужчина давно держал всех близких в страхе. Он запирал жену и отбирал у нее телефон. Подробности узнал ИА Регнум.

Родные бывшего мужа матери погибшего ребенка рассказали, что обвиняемый устанавливал в доме свои порядки. Он держал супругу в заточении и не давал ни с кем связываться.

«Он их всех дома запирал, никуда не выпускал. Я слышал, что он у жены и дочки ее отбирал телефон, звонить не давал никому, общаться с родственниками. Заставлял их жить по мусульманским законам, если попала в такие отношения, оттуда уже не убежишь», - рассказал собеседник агентства.

У женщины есть дочери от первого брака. Старшая сразу отказалась общаться с матерью из-за ее отношений с мигрантом, а младшую отец смог забрать позже, так как отчим не давал им видеться.

Напомним, что убийство младенца произошло 19 ноября. Отец забил до смерти девочку за громкий плач.

Ранее в Афганистане отец продал 9-летнюю дочь за 220 тысяч рублей.