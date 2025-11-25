Он весил 13 килограммов: россиянка едва не заморила голодом шестилетнего сына

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту истязания 6-летнего мальчика в Якутии. Мальчика вместе с сестрой изъяли из семьи, где их морили голодом и били, передает Kp.ru.

Стражи порядка узнали об издевательствах от соседей неблагополучного семейства. Они вызвали полицию, когда услышали детский плач и подозрительный шум. На место выехала женщина-участковый. В квартире она обнаружила мальчика, его годовалую сестру и взрослых — мать с сожителем.

На теле старшего ребенка были следы побоев. Также участковая обратила внимание на истощенный вид мальчика. Он рассказал, что пострадал от рук матери.

Детей изъяли из семьи и отправили в больницу. Во время осмотра врачи установили, что мальчик при росте 98 сантиметров весил всего лишь 13 килограммов, что крайне мало для его возраста. Его сестру поместили в педиатрическое отделение. О ее состоянии информации нет.

Еще один случай проявления жестокости по отношению к детям произошел в приморской школе. Педагог заклеивали рты ученикам скотчем.