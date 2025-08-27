«Он умрет, а у меня будут бабосики»: школьница в прямом эфире заявила о желании заработать на гибели бойца СВО

В Новосибирской области школьница поделилась с матерью планами заработать на смерти бойца СВО. В прямом эфире она рассказала, что найдет парня-военного, а после его гибели получит деньги. Видео публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Стрим в Сети вела мама девочки. В кадре была только женщина, но во время эфира был слышен голос и ребенка. Школьница со смехом делилась с мамой планами начать встречаться с парнем, который поедет в зону специальной военной операции.

«Он умрет, а у меня будут бабосики», - смеясь, сказала девочка во время стрима.

Мама школьницы хоть и улыбалась, но ругала дочь за такие мысли. Она назвала ее «дурой» и пообещала «оторвать голову» за слова о бойцах СВО.

Отметим, что многим зрителям стрима юмор девочки не понравился. Они требуют привлечь к ответственности родителей школьницы.

Ранее появилась информация, что в Харьковской области сотрудница морга обворовывала тела украинских солдат.