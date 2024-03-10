«Он умеет убивать виртуозно и без правил»: сумасшедший боксер расправился с музыкантом в бане

В Миассе Челябинской области Гитарист рок-группы «АртПикет» Андрей Иванов скончался после избиения сумасшедшим боксером. Пострадавший мужчина лежал в больнице, но спасти его не удалось, передает Ura.ru.

Нападение на музыканта произошло еще 27 февраля. В тот день рокер подрабатывал в бане кассиром. В комплекс заявился посетитель, который раньше профессионально занимался боксом, а сейчас является постоянным пациентом психбольницы.

Неадекватный спортсмен по какой-то причине жестоко избил Андрея. Тот попал в медучреждение с травмами. Однако врачи не смогли спасти пострадавшему мужчине жизнь. О его смерти сообщила супруга.

«Андрей боролся за жизнь почти 10 дней. Но травма оказалась несовместима с жизнью. Убийца — в прошлом профессиональный боксер. Он умеет убивать виртуозно и без правил», — написала женщина.

Сумасшедший боксер сейчас находится в СИЗО. Правоохранители занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в Томске малолетние хулиганы избили мальчика в больнице. Кроме того, они напали на его мать и сломали ей нос.