«Он убегает!»: в магазине Новосибирска продавцы подрались с покупателями

Массовая потасовка произошла между продавцами супермаркета «Пятерочка» и покупателями. Последние подозревались в воровстве. Об этом сообщается на сайте NGS.ru.

В ходе драки были использованы пластиковые корзины и стулья. Инцидент попал в объектив смартфона случайного свидетеля. На кадрах один из посетителей вырвался за пределы кассовой зоны, второго задержали на выходе из магазина.

«Он убегает!» — кричит за кадром кто-то из персонала, и с беглецом вступают в драку сразу более 10 человек.

В пресс-службе регионального главка МВД НГС подтвердили, что 9 февраля 2023 года работники магазина заметили четверых молодых людей, которые прятали товар с полок. Когда персонал попытался остановить их, то началась драка. По приезду полиции подозреваемым удалось скрыться.

«От потерпевших, получивших телесные повреждения, поступили заявления в полицию, также сообщения поступили из медицинских учреждений, в которые обратились работники магазина. Всем пострадавшим выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в полиции.

На данным момент личности подозреваемых установлены, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. По результатам экспертизы будет принято решение о возбуждении уголовных дел.

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