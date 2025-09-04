«Он тяжело дышал»: в Подмосковье подросток умер в День знаний

В подмосковном Долгопрудном после возвращения из гимназии скончался школьник. Все произошло в квартире, где подросток жил вместе с родителями, младшей сестрой и бабушкой.

По информации источника 360.ru, два дня назад примерно в 13:00 мальчик 2010 года рождения вернулся домой после занятий. В это время в квартире находилась его сестра. В какой-то момент она услышала звук, похожий на падение тяжелого предмета. Обнаружив брата лежащим на полу, девочка позвала на помощь.

«При этом у него были открыты глаза и он тяжело дышал. Позвонила маме, мать вызвала скорую медицинскую помощь», — сообщил собеседник издания.

Прибывшие медики констатировали смерть подростка. Предположительной причиной стала остановка сердца.

«Со слов матери, сын хронических заболеваний не имел, наблюдался у врача-эндокринолога», — добавил источник.

В учебном заведении мальчика охарактеризовали положительно, а его семья на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояла.

Ранее похожий случай произошел в Бердске, где в школе перед репетицией ко Дню знаний умерла девятиклассница.