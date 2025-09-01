Были изъяты во время обысков: жена экс-замминистра обороны Иванова попыталась вернуть деньги через суд

Гражданская жена бывшего замминистра обороны Тимура Иванова Мария Китаева подала жалобу на решение суда по делу о растрате. Она просила вернуть деньги, изъятые во время обысков, но получила отказ, передает РИА Новости.

Адвокат Китаевой в суде пояснил, что средства принадлежали родителям его клиентки. По словам защитника, их изъяли из дома мама Китаевой и они не имеют никакого отношения к Иванову. После смерти отца Мария вступила в наследственные права и, таким образом, законно претендует на эти деньги.

Несмотря на приведенные доводы, суд отказал Китаевой. Инстанция не нашла уважительных причин для удовлетворения ее апелляции.

Тимур Иванов, бывший заместитель министра обороны РФ, в июле был приговорен к 13 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Его признали виновным в крупных хищениях.

Ранее суд оставил без изменений приговор генералу Ивану Попову. Ему дали 5 лет колонии за мошенничество и служебный подлог.