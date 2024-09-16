Он сумел заблокировать школьника в туалете: учитель технологии изолировал челябинского ученика с молотком

Вероятно, пострадавших в результате нападения ученика на сверстников в Челябинске могло быть больше, если бы ребенок не оказался заблокирован в туалете. Там его удерживал до приезда Росгвардии учитель технологии, передает Telegram-канал Сапа.

По данным СМИ, когда мальчик с молотком немного успокоился после нападения на одноклассников преподаватель нашел способ, как его изолировать. Мужчина заблокировал несовершеннолетнего в туалете. Там он дожидался прибытия стражей порядка.

Школьник избил сверстников в челябинской школе сегодня утром. От действий мальчика пострадали несколько семиклассников. Также сообщается о травме у педагога.

Из-за чего несовершеннолетний пошел на преступление, пока не говорится. Однако есть информация, что ученик действовал из мести. За некоторое время до случившегося мальчика осмеяли на глазах у всего класса.