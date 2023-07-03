«Он сильно нервничал»: стало известно о результатах допроса мужа опекунши погибшего Далера

В Екатеринбурге продолжается расследование смерти шестилетнего мальчика Далера, которого искали трое суток, а нашли мертвым в гараже недалеко от дома, в котором он проживал. Его тело на момент обнаружения было уже в ужасном состоянии, что указывало на то, что скончался он несколько месяцев назад. Позже выяснилось, что погиб несовершеннолетний примерно в декабре 2022 года.

Подозрения правоохранителей практически сразу пали на опекунов Далера. Как оказалось, глава семьи был уже долгое время в зоне СВО, а вот его супруга довольно быстро призналась, что именно она поместила тело мальчика в сумку и вынесла в гараж. При этом убийство она отрицает и заявляет, что шестилетний утонул в ванной, когда находился под присмотром старшей сестры.

На днях муж обвиняемой вернулся в Екатеринбург и сразу же был доставлен на допрос. По информации источника издания E1.ru, мужчина сообщил правоохранителям, что долгое время находился в разъездах, поэтому не знал о происходящем в семье. Он утверждал, что высылал супруге большие суммы денег, поэтому его родные ни в чем не могли нуждаться. «Он сильно нервничал. Утверждал, что постоянно был в разъездах и не имел возможности следить за опекаемыми детьми, которые еще и постоянно менялись», - поделился инсайдер.

Также источник рассказал, что на допросе мужчина проявлял себя вовсе не как глава семьи. Именно поэтому сложилось впечатление, что главной всегда была его жена, а он ее просто слушался. «Возможно, он о чем-то догадывался. Как минимум он должен был видеть истязания детей, но молчал. К нему есть серьезные вопросы», - прокомментировал информатор.

Ранее стало известно, как себя вела на допросе сама опекунша погибшего Далера.