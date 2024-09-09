Бегал по подъезду с ножом и кричал: россиянин зарезал 18-летнюю дочь

В Санкт-Петербурге 40-летний мужчина зарезал дочь-студентку. Отец напал на девушку с ножом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, вечером 8 сентября подозреваемый выпивал в квартире на Поликарповой аллее. В состоянии алкогольного опьянения он набросился на 18-летнюю дочь и убил ее. Причина поступка россиянина пока неизвестна.

После случившегося мужчина выбежал в подъезд с ножом в руках и стал бегать по дому с криками. Перепуганные соседи решили вызвать правоохранителей.

Когда полиция нашла девушку, она была уже мертва. Она скончалась от тяжелых ран. Подозреваемого в убийстве задержали. Он был сильно пьян, из-за чего его пришлось доставить в больницу.

Обстоятельства случившегося выясняются. Источник сообщает, что обвиняемый уже был судим за разбой и угон автомобиля.

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