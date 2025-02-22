Потерял память, обнаружили в полиции: в Таиланде нашли пропавшего три недели назад россиянина

Российские волонтеры нашли в Таиланде соотечественника, об исчезновении которого стало известно три недели назад. Мужчина находился в полицейском участке в ужасном состоянии: на нем заживали травмы после избиения, а также гражданин РФ потерял память.

Участница русскоязычного волонтерского интернет-сообщества рассказала РИА Новости подробности случившегося. По словам девушки, мужчина находился в полицейском участке Бангкока без денег, документов и личных вещей. В первые дни он не узнавал ни родных, ни знакомых.

Когда россиянин лежал в государственной больнице, то к нему стала возвращаться память. В Таиланд за пострадавшим туристом приехала его мать. Сейчас мужчина находится уже в Москве. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что «маленькую мисс Россия» задержали в Таиланде. Ей грозила тюрьма с ужасающими условиями содержания.