В перспективах тюрьма с ужасающими условиями: «маленькую мисс Россия» задержали в Таиланде

Александре Тихомировой, обладательнице титула «Маленькая мисс Россия — 2015», грозит тюрьма для мигрантов в Таиланде. У девушки кончился срок действия визы, и она задержалась в стране на 10 дней. По данным Telegram-канала Mash, за это туристку задержали.

Сейчас россиянка находится в полиции. Там ее увидел соотечественник из Хабаровска. Мужчина разглядел хрупкую девушку среди других арестантов. Она сидела в изоляторе без еды и воды.

Как выяснили журналисты, на днях Тихомирову должны будут перевести в тюрьму для нелегалов, где условия содержания будут в разы хуже. Денег на обратный билет у россиянки нет. Близкие девушки отказываются ей помогать из-за ее прошлого.

Ранее в Таиланде российские туристы купили водный тур без чека и чуть не утонули. Вместе с собой они взяли детей. На помощь людям пришли рыбаки.