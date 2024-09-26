«Мне терять нечего»: москвичка поехала на СВО, чтобы отомстить за мужа

Жительница Москвы лишилась супруга, который погиб в зоне спецоперации. Теперь она сама отправилась на фронт, чтобы найти там тело мужа и отомстить за его смерть, передает Kp.ru.

Женщина рассказала журналистам, что во время службы ее супруга отправили на границу Белгородской области. Военный был командиром штурмового отряда. Он был удостоен наград «За храбрость» и «За боевые отличия».

В один из дней москвичка узнала о гибели мужа, но не поверила в эту новость и отправилась в зону СВО. Там она занималась гуманитарной помощью, параллельно осматривая госпитали, где мог бы лежать военный.

Теперь россиянка снова отправляется в зону СВО, но теперь за тем, чтобы отомстить за супруга. По словам вдовы, ей ничего терять.

«У меня нет родителей, у меня нет детей. Мне терять нечего, но сражаться и мстить мне есть за что и за кого», — заявила женщина журналистам.

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