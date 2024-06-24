«Он никому ничего не сделал»: жена священника, которого убили террористы на ее глазах, рассказала о нападении

Жена священника, убитого во время теракта в Дербенте, рассказала о произошедшем. Она призналась, что ее мужа все уважали в городе, и он ничего плохого никому не делал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Супруга погибшего поделилась, что все случилось быстро. Боевики убили охрану, после заскочили в дом, где убили батюшку, а затем все подожгли. В тот момент прихожан уже не было. А другой священник никого не спасал, так как еле-еле ходит.

Женщина считает, что у террористов не могло быть личных мотивов, так как ее муж не сделал ничего такого, чтобы заслужить смерть.

«Он никому ничего не сделал. Все его здесь уважали. Все к нему хорошо относились», - поделилась жена убитого священника.

Отметим, что погиб батюшка на глазах у своей супруги. Об этом рассказала его дочь «Известиям». Девушка призналась, что сама была с ребенком в магазине в этот момент.

«Начали беспорядочно стрелять, забежали в дом священника и выстрелом в голову его убили. Подожгли дом. Все видела моя мама», - рассказала россиянка.

Террористические акты произошли 23 июня в Махачкале и Дербенте. В ходе них, предварительно, погибли 19 человек. Их число может увеличиться.

Ранее стали известны детали допроса главы Сергокалинского района Дагестана, сыновья которого участвовали в теракте.