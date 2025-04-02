«Он неоднократно задевал»: мать девочки, которой вонзили ручку в глаз, рассказала об обидчике

Мать девочки, которой одноклассник вонзил ручку в глаз, рассказала о состоянии дочери. Женщина призналась в беседе с 360.ru, что школьница давно жаловалась на мальчика и даже не хотела ходить на уроки. Впереди ее ждет сложная операция.

Напомним, что происшествие случилось в Приморье. Там школьница получила травму – сосед по парте воткнул ей ручку в глаз. Мама сообщила, что подростку сделали КТ и ждут 3D-рисунка. На месте сделать далее ничего не могут, в Москве проходит консилиум.

Женщина рассказала и о мальчике, который обидел ее дочь.

«Он неоднократно задевал моего ребенка: то ногой по животу, то ее обзывает матами, то вот этими партами в спину долбит. Он сидит сзади моего ребенка в школе», — поделилась она.

Мать школьницы вспомнила, что две недели назад дочь не хотела идти в школу именно из-за этого мальчика. Она говорила, что он ее обзывал и дергал. Женщина пообщалась с мамой подростка и с учительницей. Но ситуация не изменилась.

«Получается, 1 апреля на уроке биологии он опять начал ее пихать партой. Она терпела-терпела. Когда он уже сильно ее пихнул, она повернулась к нему и говорит: „Пожалуйста, не надо так больше делать“. Он ее в это время, когда она повернулась к нему, толкнул сильно партой», — рассказала мать девочки.

Школьница пыталась защититься, но одноклассник снова толкнул ее и ткнул ручкой в глаз. Ученице понадобилась помощь врачей, ее госпитализировали. Мать говорит, что ручку удалили, но ее осколки остались.

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