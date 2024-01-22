«Он настоящее исчадие ада»: соседи рассказали об отце девочки, найденной мертвой в детской кроватке

Жители Первоуральска, знакомые с отцом девочки, которую нашли мертвой в детской кроватке, назвали его «исчадьем ада». Они рассказали об агрессии мужчины, о том, как он держал в страхе жену и заставлял ее вызвать выкидыш. Об этом сообщает издание E1.ru.

О смерти пятимесячной малышки стало известно 22 января. В квартире на улице Карбышева обнаружили труп ребенка, после чего отца погибшей оперативно задержали. Как рассказала соседка уральца, в день, когда все произошло, он стучался к ней в квартиру и плакал. Как оказалось, девочка ревела, и тогда мужчина накрыл ее вещами, закрыл дверь в комнату и ушел. Через время к малышке зашла ее мама и увидела, что та не дышит.

Известно, что отец ребенка работает разнорабочим. При этом соседи о нем отзываются лишь с негативной стороны. Они признались, что неоднократно из-за его поведения вызывали полицию. Как-то он расшиб дверь девушке и бегал за ней с битой.

«Он настоящее исчадие ада. Он жену свою бил, даже когда она беременная была, она сколько раз от него убегала», - рассказали жильцы многоквартирного дома.

По словам соседей, во время беременности мужчина заставлял жену прыгать со шкафа, чтобы спровоцировать выкидыш, так как считал, что ребенок не от него. После этого женщина лежала на сохранении, а врачи спасали младенца.

«Он чудовище, ему место в тюрьме, а ей в психушке», - заявили знакомые семьи.

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