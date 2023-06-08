«Он на себя удар принял»: в Хургаде возле берега акула убила 23-летнего туриста из России

Акула убила 23-летнего парня из России в Хургаде возле берега. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на Генконсульство РФ.

Отмечается, что вместе с ним в воде была девушка, она смогла спастись. Личность и гражданство погибшего официально пока не подтвердили. Произошедшее попало в объектив видеокамеры. На записи видно, что акула мечется в воде. Отдыхающие наблюдали за ситуацией с суши.

«Вон она! Уже его останки доедает», — говорит женщина за кадром.

Свидетели трагедии сообщили о жутком переполохе на пляже. На место ЧП прибыла полиция.

«Я в шоке, хорошо, что не успела пойти купаться. На моих глазах акула сожрала парня, девушка успела спастись. Он на себя удар принял. Страшное дело, мне прямо плохо», — сообщила очевидец.

В Генконсульстве России призвали туристов быть бдительными и руководствоваться запретами на купания и дайвинг, а также соблюдать сигналы к выходу на сушу.

Telegram-канал Baza со ссылкой на соседку погибшего сообщает, что парень был убит на глазах у своего отца.

Источник утверждает, что 23-летний Владимир Попов переехал с отцом в Хургаду несколько месяцев назад. Они купили квартиру в жилом комплексе «British Resort».

Соседка подчеркнула, что парень во время нападения акулы кричал — «папа».

По данным Telegram-канала SHOT, вместе с погибшим в воде была его девушка, ей удалось выжить. ЧП произошло примерно в 30 метрах от берега.

Отмечается, что плавник акулы видели последние несколько дней, однако отдыхающие и спасатели думали, что это — дельфины.

Ранее сообщалось, что Викторию Боню чуть не съела акула.