«Играет со смертью»: Викторию Боню чуть не съела акула
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@FAMETIMETV»
Блогер и модель Виктория Боня чуть не пала жертвой крупного морского хищника.
В своих соцсетях 43-летняя телеведущая выложила пугающий фрагмент видео, на котором она плавает в открытом море вместе с настоящей акулой.
В какой-то момент хищник резко сокращает дистанцию до знаменитости и видео внезапно обрывается на её пронзительном крике.
- Видимо подплыла слишком близко, – хладнокровно комментирует произошедшее Боня, – акула, действительно, чуть было меня не съела.
Под видео уже опубликовано несколько сотен испуганных комментариев: «Аккуратнее, Виктория, это же акула! «Боня, вы постоянно играете со смертью» - пишут встревоженные поклонники.
[Раннее ]https://www.passion.ru/news/nash-shoubiz/viktorii-bone-grozit-lishenie-svobody-do-5-let-za-vyzov-dukhov-v-sostoyanii-narkoticheskogo-opyaneniya-07-02-2023.htm) мы писали, что Виктории Боне грозит лишение свободы до 5 лет за вызов духов в состоянии наркотического опьянения.