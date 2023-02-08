«Играет со смертью»: Викторию Боню чуть не съела акула

Блогер и модель Виктория Боня чуть не пала жертвой крупного морского хищника.

В своих соцсетях 43-летняя телеведущая выложила пугающий фрагмент видео, на котором она плавает в открытом море вместе с настоящей акулой.

В какой-то момент хищник резко сокращает дистанцию до знаменитости и видео внезапно обрывается на её пронзительном крике.

Видимо подплыла слишком близко, – хладнокровно комментирует произошедшее Боня, – акула, действительно, чуть было меня не съела.

Под видео уже опубликовано несколько сотен испуганных комментариев: «Аккуратнее, Виктория, это же акула! «Боня, вы постоянно играете со смертью» - пишут встревоженные поклонники.

[Раннее ]https://www.passion.ru/news/nash-shoubiz/viktorii-bone-grozit-lishenie-svobody-do-5-let-za-vyzov-dukhov-v-sostoyanii-narkoticheskogo-opyaneniya-07-02-2023.htm) мы писали, что Виктории Боне грозит лишение свободы до 5 лет за вызов духов в состоянии наркотического опьянения.