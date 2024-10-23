«Он музыкант»: упавшему в метро Петербурга мальчику пришили оторванный палец

Отец четырехлетнего мальчика рассказал, что после падения на эскалаторе в Петербурге, ребенку пришили оторванный палец. В разговоре с 360.ru мужчина вспомнил, как ребенок убежал и упал в метро.

Отец ребенка Тимофей признался, что мальчик выдержал все неприятности и стойко держался. К счастью, палец и сухожилия удалось пришить.

«Палец будет функционировать, все нормально. Он музыкант, играет на барабанах и фортепиано, ему без пальцев нельзя вообще. Чувствует себя прекрасно, плакал одну минуту», – рассказал мужчина.

Родитель признался, что сам не смог сдержать эмоций и пустил слезу, но ребенок его успокоил и сказал: «Папа, не плачь». По словам отца, мальчик хотел подняться первым и побежал вперед по эскалатору, пока ему позвонили по телефону. После инцидента с ребенком поговорили, и больше он так себя вести не будет.

«Я поворачиваюсь, смотрю, его нет, а сын бежит к верху почти. Потом он падает, и эскалатор остановился», – вспомнил мужчина.

Напомним, что после падения ребенку потребовалась помощь врачей. Его госпитализировали в Педиатрический университет с открытыми переломами мизинца и среднего пальца на левой руке.

Ранее мы писали о том, что учительница из Химок объяснила, зачем надела на себя дуршлаг.