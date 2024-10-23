«Не помешала»: учительница из Химок объяснила, зачем надела на себя дуршлаг

Учительница русского языка из Химок рассказала, зачем носит дуршлаг на голове. Она действительно верит в Летающего макаронного монстра и не видит ничего плохого в пастафарианстве. Женщина пообщалась с журналистами 360.ru.

В Химках произошел скандал после того, как стало известно о педагоге, которая ведет уроки с дуршлагом на голове. СМИ писали, что женщину отстранили от работы. Но она говорит, что не знает об этом, а на данный момент находится на больничном.

Женщина заявила, что является пастафарианкой и сравнила дуршлаг с хиджабом и крестом. Она заявила, что директор «создала такую ситуацию», в которой каждый может прийти в шапочке из фольги или с дуршлагом на голове.

«Да, у нас в понедельник пришел один ученик в шапочке из фольги. Я не буду называть имен, но это очень толковый молодой человек, и освоению знаний по программе шапочка из фольги ему не помешала», — пояснила педагог.

По данным СМИ, именно родители учеников выступили против преподавателя. Она удивлена такой реакции на свой вид. Она убеждена, что человек, у которого есть макароны с тефтелями, счастливее, чем тот, у кого их нет.

«У детей никакой нервной реакции не было. Там кто-то пошутил, кто-то посмеялся, и на этом все забыли. А устраивать из этого конфликт… Мы буквально вчера с детьми разбирали фразу „делать из мухи слона“», — добавила женщина.

Учительница также подчеркнула, что раньше не появлялась с дуршлагом на голове так как была против ношения религиозных символов.

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