«Он мне кислотой лицо обольет»: женщина обвинила экс-правоохранителя в преследовании

В Люберцах женщина обвинила своего экс-возлюбленного в избиении и преследовании. Она рассказала, что раньше он работал в правоохранительных органах. Подробности этой истории с двух сторон сообщает 360.ru.

Жительница по имени Елена рассказала, что они встречались всего полгода. В это время он поднимал на нее руку, поэтому она решила уйти.

«И когда я уже все поняла, что надо от него уходить, меня стали преследовать его смски с угрозами, что он мне кислотой лицо обольет, что он людей „закажет“, что он жизни мне не даст, что я за все это поплачусь, что я буду ездить на инвалидной коляске», — рассказала она.

Потерпевшая собирается привлечь бывшего возлюбленного к ответственности и обратилась в суд. По ее словам, сам мужчина, возможно, сейчас находится дома у матери.

Мужчина по имени Вячеслав ответил на обвинения, но отрицает их. Он признался, что угрожал на эмоциях, но никогда не избивал. Он также пожаловался, что бывшая избранница после разрыва не отдавала ему вещи, а потом вернула, но только часть.

«А именно: не вернула мои часы. И также она украла у моей матери в доме браслет», — заявил он.

Экс-правоохранитель отметил, что девушка занималась эскортом, а ее отец сидит в тюрьме по статье о педофилии. Вячеслав утверждает, что давно не был дома у бывшей и живет своей жизнью, а вот она, по его словам, провоцирует его. Делает она это не одна.

«У меня есть также доказательства, где ее родной брат угрожал расправой моему ребенку. <…> Я могу подтвердить угрозы ребенку, которые мне писал ее брат, и в том числе данная Елена Сергеевна, которая меня шантажировала деньгами», — добавил он.

Отмечается, что возбуждено уголовного дело. По заявлению СК, было установлено, что мужчина на протяжении длительного времени преследует бывшую сожительницу и высказывает в ее адрес угрозы. Проводится проверка.

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