«Он хороший, тихий»: в РПЦ рассказали об умершем в 60 лет священнике Скребцове

В РПЦ отреагировали на смерть протоиерея Сергия Скребцова в Урюпинске. Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Урюпинской епархии Волгоградской митрополии РПЦ иерей Виталий Свиридов назвал произошедшее неожиданностью и шоком.

Слова представителя РПЦ приводит РИА Новости.

«У него остались жена и пятеро уже взрослых детей. Это большая трагедия и шок для нас, ему было 60 лет, 28 из них - в сане, хороший священник», - поделился Свиридов.

Умершего похоронили без отпевания – так предписывает церковь в случае самоубийства. Причины смерти неизвестны.

«Странный шаг, без видимых причин, это стало для всех неожиданностью. Он хороший, тихий священник, в каких-то конфликтах замечен не был, прихожане о нем очень хорошо отзываются, скорбят», - поделился иерей.

Ему известно, что в семье было спокойно, накануне смерти он служил в храме. Священник оставил предсмертную записку, она сейчас у правоохранителей, о содержании неизвестно.

